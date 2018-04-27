زعيما الكوريتين يتفقان على تقليص الأسلحة النووية

اتفق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ونظيره الجنوبي، مون جاي- إن، على إكمال إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تمامًا هذا العام، وفقًا لـ«سكاي نيوز».



وأضاف الزعيمان، فى بيانهما المشترك، أنهما وقعا إعلانًا بأن البلدين سيعملان على تحقيق سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق على وقف الأعمال العدائية بين البلدين برًا وبحرًا وجوًا.

وتضمن بيان الزعيمين أيضًا العمل على تقليص الأسلحة، وتحويل المنطقة العسكرية المحصنة بينهما إلى منطقة سلام.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاى- إن، سيزور بيونج يانج هذا العام.



كان زعيما كوريا الشمالية والجنوبية قد بدآ، اليوم، عقد «قمة الكوريتين» عند النقطة الحدودية في بانمونجوم.

