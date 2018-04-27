الإثنين.. «سيناء تنتصر من جديد» بملتقى الهناجر

ينظم ملتقى الهناجر الثقافى، برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، في السابعة مساء الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان «سيناء تنتصر من جديد»، بمسرح مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.



يشارك فى الندوة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، واللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية.



وعلى هامش الملتقى، تقوم فرقة عشاق النغم، بعزف مقطوعات موسيقية لمجموعة من الأغانى المصرية الوطنية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار.