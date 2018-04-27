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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:16 ص

الأحد.. توقيع «هدير الحجر» بالأعلى للثقافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2146150

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء الأحد المقبل، حفل توقيع كتاب «هدير الحجر.. التفاصيل السرية لمعركة إنقاذ الآثار»، للكاتب الصحفى إيهاب الحضرى، بمقر المجلس في دار الأوبرا.

ويشارك فى الندوة عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، وتديره الكاتبة الصحفية آمال عثمان، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، ونخبة من المتخصصين ورموز العمل الأثرى والثقافى.

ويتناول الكتاب الذى أصدرته مؤسسة بتانة مؤخرًا، وقائع معارك عديدة خاضها مؤلفه فى مجال الآثار على مدار سنوات، منها تلك التى ارتبطت بحريق المسافرخانة، وحملته لكشف محاولات تفتيت متحف الفن الإسلامى، وكيف دفع أول تحقيق بها عددًا من كبار المثقفين وعلماء الآثار إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الثقافة وقتها للمطالبة بوقف ما يجرى.

وتعتبر فصول «القاهرة التاريخية» من أهم معارك الكتاب، لأنها استمرت شهورًا طويلة، وبلغت ذروتها مع حصول المؤلف على تقرير أعده أحد خبراء اليونسكو حول مشروع ترميم القاهرة القديمة، وهو ما اعتُبر وقتها سبقا مهما، خاصة بعد مواجهة سابقة للحضرى مع الوزير، أكد خلالها الأخير أن الخبير الأجنبى أشاد بما يجرى من أعمال، غير أن التقرير انتقد بعد ذلك الكثير مما يحدث، ودعم آراء علماء آثار مصريين ودوليين، حذروا من خطورة ما يتم من أعمال وتهديدها لهوية المدينة القديمة.

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