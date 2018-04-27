تفاصيل أول يوم لـ "سعيد المصري" بالأعلى للثقافة

التقى الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الجديد، الذي خلف الدكتور حاتم ربيع، في أول أيام عمله بالمجلس، بمسئولي مكتبه، من مدير إدارة وسكرتارية.



وعقب ذلك، التقى بوائل حسين، مسئول أمانة المؤتمرات بالمجلس، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الأمانة، والدور الذي تلعبه في المجلس، والحياة الثقافية بشكل عام.



واجتمع «المصري» بعد ذلك بالكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس، ومسئولي جوائز الدولة، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، اطلع خلالها «المصري» على الأسماء المرشحة لنيل جوائز الدولة، وناقش موعد تشكيل لجان الفحص، وموعد إعلانها، فضلًا عن الأزمات التي تواجههم.



ويطلع «المصري» الآن على الأوضاع بالمجلس الأعلى للثقافة، وسير العمل، وتفقد الإدارة كافة، استعدادًا للعمل على الخطة التي كلف على أساسها بتولي المنصب.



وكان «المصري» وصل إلى المجلس أمس أول أيام عمله، في السابعة مساءً بعد الانتهاء من مؤتمر شارك فيه بجامعة القاهرة.