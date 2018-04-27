«الملا»: تحسين كفاءة نشاط تسويق المنتجات البترولية فى السوق

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، على تطوير وتحسين كفاءة نشاط تسويق المنتجات البترولية في السوق المصرية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال، انطلاقا من كونه أحد أهم الأنشطة البترولية التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى استمرار الوزارة فى تنفيذ مبادرة تحسين جودة الوقود التى أطلقتها فبراير الماضى، بما يلبى احتياجات السوق المصرية، ويسهم فى تقديم منتجات بترولية عالية الجودة والكفاءة.



جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لاعتماد نتائج أعمال عام 2017، التى تعد نموذجا متميزا للشراكة المصرية الإماراتية، بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.



من جانبه، أوضح الكيميائى محمد عثمان عجيزة رئيس الشركة بحسب بيان اليوم، اهتمام إمارات مصر بتقديم أعلى مستويات الخدمة المتكاملة للمواطنين من خلال 14 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود تهدف لزيادتها الى 16 محطة خلال العام الحالي المنتشرة بشبكة الطرق الحيوية والسريعة، والتي ركزت الشركة على التواجد فيها لتكوين شبكة محطات متكاملة نموذجية تحقق الترابط بينها وبين المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أن المحطتين الجديدتين سيتم تشغيلهما تباعا خلال العام الحالي الأولى في مدينة دمنهور بمنطقة أبوحمص على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعى والأخرى بمدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.



وأضاف أنه تم تشغيل نظام المراقبة والتحكم بخزانات ومضخات الوقود بالمحطات لأول مرة والمعروف باسم نظام ATG بالتعاون مع هيئة البترول، كما تم تحديث آليات الرقابة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية من والى المستودعات بواسطة التطبيقات الحديثة للتتبع الإلكترونى.



وأشار محمد جمعة بن شرف المدير العام للشركة إلى اهتمامها بتعظيم أنشطتها، وبخاصة في مجال خدمة عملاء النشاط الصناعى من أجل زيادة العائدات وتحسين الربحية، وأنه تمت زيادة عدد شاحنات نقل المنتجات البترولية لاستيعاب التعاقدات الجديدة لعملاء النشاط الصناعى، لافتا إلى نجاحها في التوسع خارجيا والتعاقد على تموين الطائرات بوقود النفاثات لشركة طيران الاتحاد الإماراتية في الربع الأخير من عام 2017.



وأضاف "بن شرف" أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع الشركات الشقيقة العاملة فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية منها التكامل الاستراتيجى مع مصر للبترول فى نشاط تموين الطائرات فى شراكة حصرية فى مشروع (إمصرجيت) بمحطة تموين الطائرات بمطار برج العرب الدولى والتسهيلات الخاصة بها باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه، إذ انعكس هذا المشروع إيجابا على زيادة مستوى الربحية، كما يجرى العمل مع مصر للبترول في تموين الطائرات في 12 مطارا إقليميا في ضوء الاتفاقية المبرمة بينهما، بالإضافة الى تقديم خدمة تموين الطائرات بمطار القاهرة.