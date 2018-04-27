إيران تتأهب تحسبًا لتجدد الاحتجاجات فى طهران

تظل السلطات ورجال الأمن الإيراني في حالة من تأهب أمني؛ تحسبًا لتجدد الاحتجاجات الإيرانية في المدن، خاصة العاصمة طهران في أي وقت، إثر الوضع الاقتصادي الراهن بطهران، فضلًا عن تدخلاتها في الشئون الداخلية للعديد من الدول الخارجية.



وأشارت وكالة «إيلنا» للأنباء الإيرانية، إلى أن الشرطة الإيرانية انتشرت، مساء أمس الخميس، أمام المدارس والجامعات الإيرانية بطهران، لتنظيم مظاهرات محتملة، زاعمة أنه لمنع تجارة المخدارت.



وأكد حسين رحيمى، قائد قوى الأمن الداخلى لطهران، وفقًا للوكالة الإيرانية، وجود خطة انتشار حول المدارس والجامعات في طهران، تشمل في الوقت نفسه الأمن والهدوء، زاعمًا أنه سيجرى التعامل مع المزعجين وتجار المخدرات تعاملا حازما للغاية.



وكانت الاحتجاجات والمظاهرات فى إيران، وغيرها من المدن الإيرانية، بلغت ذروتها بشكل غير مسبوق رغم محاولات قمعها الوحشى من قبل نظام الملالى.