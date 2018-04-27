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الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:09 ص

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يبحثان الانتخابات الليبية في بروكسل

فيديريكا موجيريني
فيديريكا موجيريني
عبير سليم
dostor.org/2146142

قالت فيديريكا موجيريني، الممثلة السامية للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في تنفيذ خطة الأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والمصالحة في بلدهم.

وبحسب صحيفة «المتوسط» الليبية، اليوم السبت، فإن ذلك جاء في لقاء موجيريني مع سلامة في بروكسل، أمس، والذي بحثا خلاله لمناقشة آخر المستجدات والحالة الراهنة في ليبيا، وكيفية تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة التي طرحها الممثل الخاص في سبتمبر 2017، إضافة لبحث التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا وشعبها، بما في ذلك القضايا الإنسانية والتحضير للمؤتمر الوطني والانتخابات.

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