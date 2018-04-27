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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:06 ص

«خليفة التربوية» تدشن ورش عمل في معرض أبوظبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2146139

أكد عدد من الخبراء والمسئولين المشاركين في فعاليات جناح جائزة «خليفة التربوية» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018، أن المعرض أصبح علامة بارزة في مسيرة الفكر والثقافة، وترجم المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي كمركز عالمي للإبداع الفكري والإشعاع الحضاري، ويستقطب نخبًا فكرية وثقافية من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعله أحد الملتقيات الثقافية البارزة على مستوى المنطقة والعالم.

وشهد جناح الجائزة عددًا من المحاضرات الثقافية وورش العمل التطبيقية، التي ترسخ ثقافة التميز لدى مختلف فئات المجتمع.

وقالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إن البرنامج الثقافي للجائزة شمل محاضرة بعنوان «ثقافة التميز» تحدث فيها الدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، حول مسيرة الجائزة منذ انطلاقها عام 2007، لتشكل بذلك مبادرة وطنية رائدة لغرس ثقافة التميز في الميدان التربوي، وتحفيز المعلمين والقيادات التعليمية والأكاديمية بل ومختلف فئات المجتمع على الإبداع، وهو ما تحقق لها بامتياز وجدارة.

وتحدث محمد سالم الظاهري، مستشار معالي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، بمحاضرته «زايد والتعليم» عن فكر ورؤية هذا القائد العظيم، الذي جعل من التعليم ركيزة أساسية للنهضة الحضارية التي نشهدها، والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

وقال الظاهري: عندما نتحدث عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فإننا نقف أمام أحد قادة العالم الذين سطروا بفكرهم ورؤيتهم إنجازات حضارية تفخر بها البشرية، واليوم فإنني مشيرًا إلى أن الشيخ زايد أدرك بأنه دون تعليم أبناء وبنات الوطن فلن تتحقق النهضة المنشودة، ومن هنا وجّه «الشيخ زايد» ببناء منظومة من المدارس والمعاهد التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، فكانت هناك مدارس في المدن والقرى، والتجمعات السكنية في مختلف أرجاء الإمارة.

وأشارت «العفيفي» إلى أن البرنامج الثقافي شهد أيضًا محاضرة للدكتورة سامية العبوري، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة محمد الخامس في أبوظبي، بعنوان «أساليب تدريس إبداعية للغة العربية»، استعرضت خلالها عددًا من الطرق والأساليب المبتكرة التي تعزز من دور اللغة العربية في التعليم والثقافة والشأن المجتمعي، بما يواكب عصر المعرفة.

وقدم كل من الدكتور محمد مصطفى أحمد، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعائشة الزعابي، من روضة الغدير بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، ورشة عمل حول «ثقافة التميز»، عرضا فيها كل منهما الآليات التي قادتهما لحصد جائزة خليفة التربوية عن فئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي.

وقدم الدكتور شافع النيادي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، محاضرة بعنوان «زايد رؤية إبداعية في رعاية الموهوبين»، تطرق فيها إلى رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في رعاية الموهوبين وبناء الإنسان عامة والطفل الموهوب خاصةً.

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