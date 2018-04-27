انخفاض الإسترلينى بعد النمو الاقتصادى البريطانى

انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد بيانات النمو الاقتصادي في بريطانيا، إذ نما بأبطأ وتيرة منذ 2012.



وكشفت البيانات الرسمية في بريطانيا اليوم، أن الاقتصاد نما بنحو 1.2% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% على أساس فصلي.



كما هبطت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة تراجع 0.5% عند 0.8738 إسترليني.



وأوضحت البيانات أن قطاع البناء كان السبب الرئيسي وراء تباطؤ معدل النمو في المملكة المتحدة، إذ سجل انكماشا بنحو 3.3%.