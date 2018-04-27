سفير أمريكا بأفغانستان: ندعم جهود الرئيس الأفغاني لتحقيق السلام

أكد السفير الأمريكي في أفغانستان، جون باس، مجددًا أن بلاده تدعم الاقتصاد الأفغاني، وجهود إجراء الانتخابات، وإحلال السلام والقضاء على الفساد.



ونقلت وكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، اليوم الجمعة، عن «باس» قوله: «سنواصل دعمنا للحكومة الأفغانية وقوات الأمن الأفغانية الشجعان في مناهضتهم العنف، ومناهضة من يقفون وراءه»، موضحا أن الكثير من المواطنين الأفغان سئموا الصراع ويريدون إنهاءه.



وأضاف أن الولايات المتحدة ستدعم «اللجنة الانتخابية المستقلة» في تحضيرها لانتخابات برلمانية مهمة للغاية، هذا العام، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.



وفي إشارة إلى الجهود الساعية للسلام، أكد الدبلوماسي الأمريكي أن بلادًا ومنظمات مهمة أعادت التأكيد، خلال مشاركتها في المؤتمر المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، التزامها ودعمها العرض «التاريخي» الذي قدمه الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، لحركة «طالبان»، من أجل إنهاء الصراع الدائر في البلاد، مشيرا إلى أن استجابة حركة «طالبان» المسلحة لجهود السلام جاءت في صورة مزيد من العنف، وهو أمر «لا يثير الدهشة»، على حد قول السفير الأمريكي.