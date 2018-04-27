المغتربون اللبنانيون ينتخبون للمرة الأولى فى تاريخ بلادهم

بدأ اللبنانيون المغتربون التصويت، صباح اليوم، في انتخابات بلادهم النيابية في مراكز الاقتراع، التي افتتحت في المقرات اللبنانية في 6 دول عربية، للمرة الأولى في تاريخ لبنان.



ويقبل اللبنانيون المقيمون في الدول العربية على الاقتراع، للإسهام في اختيار أعضاء المجلس النيابي الـ128، في ظل قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية.



وحسب إحصاءات وزارة الخارجية اللبنانية، فإن حوالي 12 ألف مغترب سيدلون بأصواتهم في 32 مركزًا انتخابيًا موزعة في الدول العربية.



وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، في كل من الإمارات وعُمان والسعودية وقطر والكويت ومصر، وتجرى عمليات الاقتراع بإشراف السفراء والقناصل اللبنانيين، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، على أن تنقل المغلفات وأوراق الاقتراع إلى المصرف المركزي اللبناني في بيروت، ويتم حفظها لغاية الـ6 من مايو المقبل وهو موعد الانتخابات.