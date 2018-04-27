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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:58 ص

الاقتصاد البريطانى ينمو ببطء بفعل الانكماش فى قطاع البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2146130

نما الاقتصاد البريطاني، خلال الربع الأول من العام الجاري، بأبطأ وتيرة منذ الربع الرابع من 2012، وبأقل من التوقعات، بفعل الانكماش في قطاع البناء.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، عن أن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا نما بنحو 1.2% في الأشهر الثلاثة الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مقابل توقعات بـ1.4%.

أما على أساس فصلي، فاقتصاد بريطانيا نما بنحو 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في الربع الرابع من 2017.

وأوضحت البيانات أن قطاع البناء شهد تراجعا بنحو 3.3%، بينما تباطأ نمو الإنتاج بنسبة 0.7%.

وبالنسبة لأكبر قطاع ساهم في النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في الربع الأول من 2018، فكان الخدمات الصناعية، إذ ارتفعت بنسبة 0.3%.

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