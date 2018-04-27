بدء تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية

انطلقت، اليوم، المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية فى ست دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.



وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة مساء (بتوقيت لبنان).



وتبدأ المرحلة الثانية من تصويت اللبنانيين فى الخارج بعد غد الأحد في 33 دولة، بالإضافة الى جزيرة (غوادلوب)، وستبدأ عملية الاقتراع منتصف ليل السبت الأحد (بتوقيت بيروت)، انطلاقا من الساحل الشرقي لأستراليا على أن يختتم التصويت فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاإنين(بتوقيت لبنان) بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.



تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية تبدأ فى داخل لبنان يوم 6 مايو المقبل.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخاب في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب، وهي المرة التي تجري فيها الانتخابات النيابية وفقًا لقانون انتخاب على أساس نسبي.



وبلغ عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للمشاركة بالاقتراع 82970 ناخبًا، موزعين على 40 بلدا في 6 قارات.



ويشكّل الناخبون اللبنانيون المسجلون خارج لبنان 2.22% من عدد الناخبين الإجمالي البالغ 3.68 مليون الذين يحق لهم الانتخاب في دورة 2018.