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الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:51 ص

طوكيو تدعو موسكو لمزيد من تعزيز العلاقات

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
وكالات
dostor.org/2146120

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عزمه بذل المزيد لتعزيز العلاقات الروسية اليابانية، مشيرا إلى أن الأوان قد آن لرفعها إلى مستوى جديد، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الجمعة.

وقال «آبي»، في رسالته الترحيبية بالمشاركين في منتدى «روسيا- اليابان: نقاط الالتقاء»: «أنا مليء بالعزم، أخذنا بيد الرئيس بوتين وبأيدي الشعب الروسي، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات اليابانية الروسية».

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، في رسالته التي تلاها على الحضور السفير الياباني في روسيا، تويهيسا كودزوكي: «ألم يحن الأوان الآن لنا جميعا لرفع العلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد؟».

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ذكر خلال لقائه نظيره الياباني تارو كونو، أواخر العام الماضي، أن بلاده تلحظ تقدما في أغلب مجالات التعاون مع اليابان.

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