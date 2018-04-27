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الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:50 ص

فقيه دستورى: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» يُوحد العالم العربى

الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري
مني هيبة
dostor.org/2146118

كشف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن آليات المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، في تعقب وتجفيف المصادر الخارجية لتمويل الإرهاب.

وأوضح فوزى فى تصريحات لـ« الدستور»، أن قانون إنشاء المجلس الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين، نص على إنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية، ويقوم على التنسيق الأمنى فيما بينها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على توحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب.

وتابع، من خلال هذا الكيان الإقليمى سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع التمويل من الخارج، ومن بينها مواجهة الجريمة المنظمة، التى تشمل في مضمونها عمليات غسل الأموال، التي تعد من أهم مصادر تمويل الإرهاب في الداخل.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تنقسم إلى نوعين: إجراءات قانونية، وأخرى ذات طبيعة إدارية، سيجرى تحديدها خلال الفترة المقبلة لتنظيم التعاون مع الدول الجوار، والدول ذات العمق الاستراتيجي، لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي، بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسته، لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.

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