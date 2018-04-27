تنفيذ 770 قرار إزالة وأحكام قضائية فى حملة بالفيوم

شنت أجهزة الأمن بالفيوم بإشراف اللواء خالد شلبي، وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 770 قرار إزالة وأحكام قضائية شملت إزالة التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وكذلك التعديات على أملاك الدولة، وحالات إشغال الطريق ورفع العوائق الحديدية والخرسانية وإغلاق عدد كبير من المحلات المقامة دون تراخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.