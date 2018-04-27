«الزراعة» تشن حملات لمكافحة أمراض النباتات الناتجة عن الأمطار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، حملاتها لمعالجة الأمراض التي تصيب الخضراوت والناتجة عن تساقط الأمطار وتتسبب في إتلاف النباتات كأعفان الجزور و"المن " والعسلية".



وكشف تقرير وزارة الزراعة، أنه تم تكليف لجان لتتولى تقديم الإرشادات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.