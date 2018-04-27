«السوشيال ميديا».. هل تُعد خطرًا يؤدى إلى الموت؟

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي والمخ والأعصاب بجامعة القاهرة، إن "السوشيال ميديا" لها العديد من التأثيرات السلبية، على مرضى الصرع، إذ تجعلهم أكثر تشنجًا بسبب الاستخدام المفرط لأجهزة الحاسوب.



وأضاف "فرويز"، في تصريح لـ"الدستور"، أن "السوشيال ميديا"، تؤثر أيضا على التركيز والانتباه، بالإضافة إلى جميع الوظائف المعرفية لدى الإنسان، كما تسببت في بعد المسافات بين أفراد الأسرة.



وأكد فرويز، أن السلبية والإحباط، من أكثر الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان، جراء الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا.



وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، يصيب الشخص بالاكتئاب.



وأضافت "عبدالسلام"، أن إدمان الإنترنت والمتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، قد يقودك إلى الموت، معللة بذلك قصة لعبة الحوت الأزرق.



وأشارت إلى أنه لا بد من المتابعة من قِبل الأسرة، وعدم إعطاء الأطفال للتليفونات المدعومة بخاصية الإنترنت في سن صغير حتى لا يكونوا عرضة للانتحار، أو المشاكل النفسية.