انخفاض أسعار النفط فى الولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة قبيل بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، لكنه لايزال قريبا من مستوياته المرتفعة.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم عن بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.



وبحلول الساعة 7:35 صباحا تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.3% إلى 74.49 دولار للبرميل.



كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.92 دولار للبرميل بنسبة صعود 0.4%.



وفي الأسبوع الجاري تلقى الخام دعما من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا أن الرئيس الفرنسي أعلن أمس أنه يتوقع انسحاب نظيره الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي يرفع توقعات فرض عقوبات أمريكية على إيران.



على الجانب الآخر هناك بيانات تضغط على سعر الخام وهي مواصلة الإنتاج الأمريكي ارتفاعاته القياسية، وزيادة المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل الماضي.