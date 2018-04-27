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الجمعة 27/أبريل/2018 - 09:51 ص

مصرع شخصين وإصابة 30 فى انفجار قنبلة خلال حفل زفاف بباكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2146059

ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما، وأصيب 30 آخرون إثر هجوم بقنبلة يدوية في حفل زفاف بمقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية.

وأضافت القناة أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى قريب وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بمدينة بيشاور لتدهور حالته الصحية، ونقلت القناة عن مسئولين باكستانيين، لم تسمهم، قولهم إن هناك أطفالًا كانوا من بين المصابين.

وكان مسئول لقى حتفه وأصيب 3 آخرون في انفجار وقع، قبل أيام، في منطقة داتاخيل بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية في باكستان، واستهدف الانفجار مسئولين بوحدة تفكيك القنابل، في أثناء قيامهم بنزع فتيل عبوة ناسفة.

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