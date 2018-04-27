ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية بالمستهل

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، قبيل بيانات اقتصادية واجتماع مجموعة اليورو، وبالتزامن مع الارتفاع في البورصات العالمية.



وبحلول الساعة 7:25 صباحا ارتفع مؤشر "ستوكس600"بنحو 0.1% إلى 384.2 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني مُسجلًا 7427.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.09%.



أما مؤشر "كاك" الفرنسي فصعد بنحو 0.6% عند 12578.5 نقطة، بينما ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.09% إلى 5458.7 نقطة.



وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2069 دولار.



وفي آخر تعاملاتهم ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني قرب أعلى مستوى في 3 أشهر، بينما سجل مؤشر "داو جونز" الأمريكي أكبر وتيرة صعود يومية في أسبوعين.



وكان المركزي الأوروبي قرر أمس تثبيت سعر الفائدة ومعدلات الشراء ببرنامج التيسير الكمي.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات النمو الاقتصادي ونشاط الخدمات في بريطانيا.



كما تعقد مجموعة اليورو اليوم اجتماعا إذ من المقرر أن تقوم المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي، بإبلاغ المجموعة الأوروبية بالتقدم المحرز في المراجعة الرابعة الجارية لبرنامج المساعدات المالية في اليونان.



وعلى صعيد الشركات الأوروبية فلا تزال مستمرة في إعلان نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الحالي.