ضبط لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالفيوم

نجحت حملة تموينية برئاسة العقيد محمد الهامي أبوالقاسم، رئيس مباحث تموين الفيوم في ضبط كميات من اللحوم المفرومة والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة السلخانة دائرة قسم ثان.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث يفيد تمكن حملة تموينية من ضبط 70 كيلو لحوم مفرومة وعدد من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم بمنطقة السلخانة.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المدعو "محمود م. م" 38 سنة صاحب المطعم وتحرر له المحضر رقم 5919 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.