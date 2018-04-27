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الجمعة 27/أبريل/2018 - 09:23 ص

«كيم جونغ» يعلن بدء «حقبة سلام» فى قمة الكوريتين التاريخية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون
الدستور
dostor.org/2146033

عبر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" الحدود إلى جارته الجنوبية، ليُصبح أول زعيم كوري يعبر الحدود لإجراء محادثات حول برنامجه للأسلحة النووي.

والتقي زعيما الكوريتين اليوم الجمعة على حدودهم العسكرية لعقد أول قمة بين الحكومتين منذ 11 عاما، وأعلن "كيم " بدء "تاريخ جديد.. وحقبة سلام".

وتابع زعيم كوريا الشمالية: "لقد شعرت بفيض من المشاعر وأنا أسير مسافة 200 متر إلى هنا"، مشيرا إلى أنه جاء وهو يعتزم انطلاق تاريخ جديد للسلام والازدهار، "دعونا نحصل على نتائج جيدة".

من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جي إن" إن العيون والآذان في جميع أنحاء العالم تركز على "بانمونجوم" وهي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأضاف "أشعر بثقل الحمل على أكتافنا"، فيما أثنى في الوقت نفسه على "قرار كيم الشجاع والموافقة على قمة اليوم".

ويعد ذلك هو الاجتماع الثالث منذ انتهاء الحرب الكورية والأول منذ عام 2007.

وذكر المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية إن "كيم" قبل دعوة للقيام بزيارة غير مسبوقة لقصر الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وتأتي تلك الزيارة قبيل قمة أخرى مرتقبة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر المقبل، حيث تُعقد الآمال عليها في أن تسعى إلى إيجاد حل للتجارب النووية للدولة الآسيوية.

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