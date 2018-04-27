«المركزى اليابانى» يُبقى سياسته النقدية دون تغيير

قرر البنك المركزي في اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، وحافظ على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم في العام المقبل، فيما خفّضها للعام المالي الحالي.



وأبقى بنك اليابان خلال اجتماعه اليوم الجمعة سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1%، وتعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند مستوى صفر.



وتوقع أن يُسجل معدل التضخم 1.8% في السنة المالية 2019، مضيفًا أن سوف يبقى حول مستوى قريب من 2% في السنة التي تليها.



أما على مستوى توقعات التضخم للسنة المالية 2018، فخفض البنك تقديراته لها عند 1.3% مقابل توقعاته السابقة عند 1.4%.



وفي مارس الماضي تراجع معدل التضخم في اليابان عند مستوى 0.9%، مقابل 1% في فبراير السابق له.