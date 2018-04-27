البنك الدولى: 40% من النساء فى مصر يمتلكن حسابات بنكية

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى إنشاء حسابات داخل البنوك كما زادت نسبة مساهمتن فى الشمول المالى من عام 2011 حتى عام 2017، ووصلت النسبة عام 2017 لما يزيد عن 40% في مصر.



وأوضح التقرير حجم الفجوة فى مصر بين الرجال والنساء فى ما يخص الشمول المالى وحجم الإنفاق، إذ توجد فجوة دائما فى الاقتصاديات التى تنخفض بها ملكية الحسابات بشكل عام، وتبلغ عدد الحسابات 50% أو أقل فى كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا والمكسيك ونيجريا.



كما تزداد الفجوة فى امتلاك حسابات مالية بين الشباب والكبار فى البلدان النامية ومنها مصر التى تصل النسبة بها إلى ما يقرب من 60 % للبالغين وما يقترب من 20% لصغار السن.



وارتبطت فى عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة فكرة عدم وجود حساب بنكى لأسباب دينية وأكد التقرير وجود الأمر فى مصر.



وكشف التقرير عن أن معظم الاقتصاديات النامية تقوم الحكومات بها بالدفع للناس بشكل ثابت فى حساباتهم، ومنها مصر التى زادت النسبة بها عن 20%، وفى القطاع الخاص انخفض نسبة الحصول على رواتب عبر حسابات بنكية واعتمد الأغلب على "الكاش" فى مصر بحسب إحصاءات البنك الدولى للعام الماضى.



وفى معظم البلدان منخفضة الدخل أيضا يتشابه الأمر فيها مثل مصر فالهند وإندونيسيا ونيجريا نسبة البالغين بها الذين يتلقون رواتبهم فى القطاع الخاص أصغر، وأقر أغلبهم بأنهم يحصلون على رواتبهم "كاش".



ويبلغ عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر نسبة 33%، وتبلغ نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى امتلاك الحسابات البنكية 12%، وتصل لـ21% فجوة بين الأغنياء والفقراء.



أما عن دفع فواتير المرافق فنسبة 57% من البالغين عالميا قالوا إنهم يدفعون بشكل منتظم فواتير المياه والكهرباء وجمع القمامة فى الـ 12 شهرا الأخيرة.



وبلغت نسبة دفع الفواتير فى البلاد مرتفعة الدخل 77% وفى الدول النامية 53%، مع مساهمة تبدأ من 28% من جنوب الصحراء ونحو 70% من شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا ووسط آسيا.



وفى البلاد مرتفعة الدخل الغالبية العظمى من هؤلاء يدفعون فواتيرهم مباشرة من خلال حسابات بنكية.



وفى الدول النامية فواحد من كل أربعة يدفعون فواتير المرافق مباشرة من حساباتهم، والنسبة تعد منخفضة للغاية فى مصر وتقترب من 1% فقط وهى مختلفة عن غيرها من الاقتصاديات النامية التى ترتفع بها نسبة دفع فواتير المرافق من خلال الحسابات وتأتى إثيوبيا والمغرب والفلبين وفيتنام فى تشابه كامل مع مصر ويدفع الجميع بها "كاش"، أما الغالبية فى كينيا ومالى فيدفعون مباشرة من خلال حسابات.



ورصد تقرير الشمول المالى التحويلات المالية فى مصر وعدد من الدول، وأتت معظم التحويلات المالية فى مصر فى صورة "الكاش".



ورصد التقرير أيضا الحسابات التى تستخدم الدفع الإلكترونى، وكشف أن فى الاقتصاديات النامية 72% من الحسابات المملوكة للرجال تستخدم الدفع الإلكترونى مقارنة بـ 67% من الحسابات المملوكة للنساء.



هذه الفجوة فى الجنس بين النوعين بنحو 5% ما زالت كما هى منذ عام 2014 رغم الزيادة الكبيرة فى استخدام الدفع الإلكترونى.



واختلفت الفجوة بين الجنسين فى استخدام الدفع الإلكترونى بين الاقتصاديات النامية وفى بعضها وصلت للضعف وهذا يشمل عددا من الاقتصاديات التى تشمل فجوة بين الجنسين فى امتلاك الحسابات، مثل مصر وبنجلاديش.