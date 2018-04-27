القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 08:01 ص

البنك الدولى: 40% من النساء فى مصر يمتلكن حسابات بنكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2146022

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى إنشاء حسابات داخل البنوك كما زادت نسبة مساهمتن فى الشمول المالى من عام 2011 حتى عام 2017، ووصلت النسبة عام 2017 لما يزيد عن 40% في مصر.

وأوضح التقرير حجم الفجوة فى مصر بين الرجال والنساء فى ما يخص الشمول المالى وحجم الإنفاق، إذ توجد فجوة دائما فى الاقتصاديات التى تنخفض بها ملكية الحسابات بشكل عام، وتبلغ عدد الحسابات 50% أو أقل فى كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا والمكسيك ونيجريا.

كما تزداد الفجوة فى امتلاك حسابات مالية بين الشباب والكبار فى البلدان النامية ومنها مصر التى تصل النسبة بها إلى ما يقرب من 60 % للبالغين وما يقترب من 20% لصغار السن.

وارتبطت فى عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة فكرة عدم وجود حساب بنكى لأسباب دينية وأكد التقرير وجود الأمر فى مصر.

وكشف التقرير عن أن معظم الاقتصاديات النامية تقوم الحكومات بها بالدفع للناس بشكل ثابت فى حساباتهم، ومنها مصر التى زادت النسبة بها عن 20%، وفى القطاع الخاص انخفض نسبة الحصول على رواتب عبر حسابات بنكية واعتمد الأغلب على "الكاش" فى مصر بحسب إحصاءات البنك الدولى للعام الماضى.

وفى معظم البلدان منخفضة الدخل أيضا يتشابه الأمر فيها مثل مصر فالهند وإندونيسيا ونيجريا نسبة البالغين بها الذين يتلقون رواتبهم فى القطاع الخاص أصغر، وأقر أغلبهم بأنهم يحصلون على رواتبهم "كاش".

ويبلغ عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر نسبة 33%، وتبلغ نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى امتلاك الحسابات البنكية 12%، وتصل لـ21% فجوة بين الأغنياء والفقراء.

أما عن دفع فواتير المرافق فنسبة 57% من البالغين عالميا قالوا إنهم يدفعون بشكل منتظم فواتير المياه والكهرباء وجمع القمامة فى الـ 12 شهرا الأخيرة.

وبلغت نسبة دفع الفواتير فى البلاد مرتفعة الدخل 77% وفى الدول النامية 53%، مع مساهمة تبدأ من 28% من جنوب الصحراء ونحو 70% من شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا ووسط آسيا.

وفى البلاد مرتفعة الدخل الغالبية العظمى من هؤلاء يدفعون فواتيرهم مباشرة من خلال حسابات بنكية.

وفى الدول النامية فواحد من كل أربعة يدفعون فواتير المرافق مباشرة من حساباتهم، والنسبة تعد منخفضة للغاية فى مصر وتقترب من 1% فقط وهى مختلفة عن غيرها من الاقتصاديات النامية التى ترتفع بها نسبة دفع فواتير المرافق من خلال الحسابات وتأتى إثيوبيا والمغرب والفلبين وفيتنام فى تشابه كامل مع مصر ويدفع الجميع بها "كاش"، أما الغالبية فى كينيا ومالى فيدفعون مباشرة من خلال حسابات.

ورصد تقرير الشمول المالى التحويلات المالية فى مصر وعدد من الدول، وأتت معظم التحويلات المالية فى مصر فى صورة "الكاش".

ورصد التقرير أيضا الحسابات التى تستخدم الدفع الإلكترونى، وكشف أن فى الاقتصاديات النامية 72% من الحسابات المملوكة للرجال تستخدم الدفع الإلكترونى مقارنة بـ 67% من الحسابات المملوكة للنساء.

هذه الفجوة فى الجنس بين النوعين بنحو 5% ما زالت كما هى منذ عام 2014 رغم الزيادة الكبيرة فى استخدام الدفع الإلكترونى.

واختلفت الفجوة بين الجنسين فى استخدام الدفع الإلكترونى بين الاقتصاديات النامية وفى بعضها وصلت للضعف وهذا يشمل عددا من الاقتصاديات التى تشمل فجوة بين الجنسين فى امتلاك الحسابات، مثل مصر وبنجلاديش.

الآن

شاهد.. كيف سخر «هنيدى» من الزمالك بعد فوزه على الأهلى؟

«تاريخ جديد يبدأ الآن».. انطلاق أعمال القمة بين الكوريتين

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدى» من الزمالك بعد فوزه على الأهلى؟

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

ألبومات الصور

ملخص الشوط التاني في لقاء القمة 116 بين الأهلي والزمالك

لأول مرة.. صور اللقاء السرّي بين زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجية أمريكا

إحماء فريق الأهلي قبل القمة 116

65 صورة تلخص لقاء القمة 116

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدى» من الزمالك بعد فوزه على الأهلى؟

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تبحث إجراءات تنفيذ قرار اعتماد نتيجة الترم الأول

بالصور.. معرض للمشغولات اليدوية بالمدن الجامعية بالاسكندرية

مسابقة لإفضل 3 أغانى طلابية على اليوتيوب بجامعة الاسكندرية

محمد صبحى: مادة الدين لابد أن تكون إجبارية

تكريم الفائزين بمؤتمر البحث والإبداع بالجامعة الامريكية

الأمصار

دبي الأعلى نسبة في عدد المقترعين بانتخابات لبنان

لأول مرة| انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية بالخارج.. والمغتربون يصوتون

زعيما الكوريتين يبدآن جلسة محادثات رسمية

القبض على أمير «داعش» بدير الزور غربي تركيا

أوكرانيا تعتزم رفع قضايا دولية ضد روسيا بسبب «تتار» القرم

منوعات

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

غدًا.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للرماية بميادين القوات المسلحة

أحمد فريد ضمن لجنة تحكيم ختام "Miss Eco International"

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك