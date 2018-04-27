القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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12:35 ص

النواب الأمريكى يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
مصر
الجمعة 27/أبريل/2018 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس مائل للحرارة اليوم يصاحبه سقوط أمطار

الأرصاد: طقس مائل
dostor.org/2146021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 29
وسط الدلتا 16 30
الإسكندرية 16 25
بلطيم 16 26
مطروح 14 23
السلوم 13 28
سيوة 15 34
بورسعيد 17 25
دمياط 16 24
العريش 13 25
رفح 12 24
الإسماعيلية 15 31
السويس 16 31
رأس سدر 16 28
نخل 13 27
نويبع 19 28
طابا 15 25
كاترين 09 19
الطور 19 30
شرم الشيخ 20 31
الغردقة 18 31
مرسى علم 19 32
الفيوم 15 30
بني سويف 15 31
المنيا 15 31
أسيوط 14 32
سوهاج 15 33
قنا 16 33
الأقصر 18 34
أسوان 19 34
أبوسمبل 18 34
الوادي الجديد 16 33
شلاتين 22 32
أبورماد 21 31
رأس حدربة 20 30
حلايب 20 30

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