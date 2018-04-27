قصص «شىء عابر» تحمل بصمات جديدة للكاتبة سمر الزغبى

لم يمض وقت طويل على صدور مجموعتها القصصية الأولى «تنازلات» العام الماضي، حتى فاجأتنا الكاتبة سمر الزعبي بصدور مجموعة جديدة بعنوان «شيء عابر»، عن الآن ناشرون وموزعون في عمّان.



وتضم المجموعة 22 نصا قصصيا، حملت بصمات جديدة للكاتبة من حيث الأسلوب والموضوعات، فقصصها تزداد تكثيفا، واعتناء بالصور، والتحليق في الخيال، وحوارتها تزاد تعبيرا.



ففي كلمتها التي جاءت بمثابة مدخل إلى المجموعة، نجد الكاتبة تقدّم عيّنة من تكنيكها القصصي، وبصمتها، التي ستؤشر عليها لاحقا، تقول: «اعدمي بطلَك»، فجعلْتُه البطلَ والحكايةَ والرّمزَ والحبكة. لو غابَ شخصُه يجتاحُ عطرُه السّطورَ، تجد ربطةَ عنقه في نَصٍّ ولو لم يرتَدِها، أو أوراقَ قصائده التي لم يكتبها بعدُ، وفي نصٍّ آخر يدوسُ عليها فأُسقِطُ المشهد، قد تجد مفاتيحَ بيته التي أضاعَها منذ الحرف الأوّل، أو سـيارتَه التي تنقلُهُ وأنثاهُ من نصٍّ إلى آخر، قد يتوقّفان عندَ حدوده، لكنّ العجلات ستمضـي حتى النهاية، وإن غابَ هذا كلُّه أو غيره فإنّه حاضـر في شعورها تجاهَه.. ينضُج ويكتمل كيفما اتّفق، فمَن مثله لا يُعدَمُ.



وتستغرق الأحداث في الواقع زمنا طويلا، واقعيا وشعوريا، تختصرها الكاتبة بعبارتها المكثفة، وسردها المتواتر، الذي يجعل الزمن أكثر فاعلية، وأكثر وقعا وتأثيرا، كما في قصة رفعت، إذ أن تحديد الزمن بالساعة والدقيقة يضفي على الأحداث توترا، يجعل أنفاس القارئ تتلاحق في ملاحقتها، ومتابعة سيرورتها، ومع ذلك فهي لا تروي ضمأ القارئ، إذ تترك نهاية قصتها مفتوحة، دافعة القارئ لمزيد من المتعة في إعادة قراءة الأحداث والنتائج. الأشياء الكبيرة، مثل انتحار فتاة بسبب قصة حب، تبدو شيئا عابرا في زخم الحياة المتسارع الذي لا يرحم، فكانت هي قاسية الحياة.



«أشياء الحياة عابرة»، هذه هي الثيمة الرئيسية في مجموعة سمر الزعبي، فهي تقول في قصة «ترويض»: «لم يفكِّر يومًا أن يخرج، اعتاد زوجتَه، غيرَ المفعمةِ بالأنوثة، اعتاد حياتَه، وتصالحَ مع مجرياتها منذ زمنٍ بعيد، يقلِّب بصـره بين النساء، كلُّ شـيءٍ عابر، إلاَّ هي، شغفته حبًا، تلك التي تمنَّى لو ترخي جدائلَها على كتفيه، ترتجف إحدى يديه لـمَّا يراها، يبتلع الكثيرَ من الكلام، ويكتفي بابتسامةٍ تهتزُّ على طرفٍ من شفته، ونظرةٍ كسـيرة، لا يحلُّ لغزَها أحدٌ كزوجته».