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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:26 ص

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن»
نضال ممدوح
dostor.org/2146019

استضافت قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا٬ أمس الخميس، فعاليات صالون تغريد فياض الثقافى اللبنانى العشرين٬ ولقاء بعنوان «المرأة أسطورة الوطن».

وفى كلمتها، قالت الدكتورة نجوى العدل٬ إن الدراما أساءت لصورة المرأة المصرية٬ في العالم العربي، خصوصا دول الخليج، ذاكرة حادثة جرت لها شخصيا٬ قائلة إنها في إحدي المرات٬ حادثت زميلاتها في إحدي الدول الخليجية٬ عن الهدايا التي يرغبن فيها من مصر٬ فأبدين رغبتهن في الحصول علي «بدل رقص» ما يعني أن هناك تصور عام لدي أهل هذه الدول بأن كل امرأة مصرية راقصة، وهي ملامح الحياة المصرية التي تكونت لديهم من خلال الميديا٬ وخاصة الأفلام التي كانت تصدر في السبعينيات٬ ولا نزال نعاني من آثارها حتي اليوم.

ومن جانبه، أكد المستشار اللبناني حسن فياض أن «المرأة تتماهي مع الأرض والوطن٬ ولدي الإنسان العربي قناعة راسخة بأن الأرض والعرض أغلي ما في الوجود٬ فالمرأة هي الأساس وإليها تنسب الأشياء حتي أنه يقال أم الدنيا٬ الوطن الأم٬ أم المعارك..إلخ».

وأوضح اللبنانى العلامات المضيئة والبارزة لشخصيات نسائية منذ فجر التاريخ قائلا: «المرأة تركت بصمتها في تاريخ الحضارات البعيد٬ فهناك الكثيرات اللائي ما زال التاريخ يذكرهن مثل بلقيس٬ زنوبيا٬ عشتار٬ شجرة الدر٬ حتشبسوت٬ نفرتيتي٬ هدي شعراوي٬ فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل وغيرهن الكثيرات».

وفي كلمتها حذرت حفيدة هدى شعراوي٬ الدكتورة ليلى إسماعيل، من مخاطر السوشيال ميديا٬ ووسائل الاتصال الحديثة بشكل عام قائلة: «نعاني من النت والأفكار الدخيلة علينا٬ هذه الأفكار أشد فتكا من السرطان٬ ولا نعرف عنها شيء٬ فإنها سرطان فكري وثقافي٬ يدخل في عقر بيوتنا، وعلينا أن نتصدي له ونحاربه من خلال الثقافة والعلم، فنحن في حالة حرب٬ ليس فقط علي الجبهة في سيناء٬ وإنما أيضا وصلت هذه الحرب إلي بيوتنا، لذا علي كل أم أن تراقب أولادها وتقربهم منها٬ وتشاركهم في كل اهتماماتهم لتضعهم علي الطريق الصحيح».

فيما أعربت الدكتورة عائشة العولقي، مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة٬ عن حزنها وآسفها للحال الذى وصل إليه النساء٬ ليس في اليمن وحدها وإنما في سوريا والعراق وليبيا، داعية إلى النهوض ببلادنا لما لنا من تاريخ عريق٬ وازدهار حضاري ومعرفي في كل الوطن العربي٬ شهدته حضارات ما قبل التاريخ.

وتابعت: «للأسف الشديد التراجع الذي تعيشه المرأة العربية٬ هي ضلع فيه٬ فما زلنا نربي أولادنا على أن البنت تخدم الولد٬ فتكرس لديه الذكورية٬ وتكرس لديها أنها مخلوقة للمطبخ والمنزل وخدمة الرجل فقط، رغم أن المرأة تبدع وتعمل داخل البيت وخارجه».

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

«المرأة أسطورة وطن» فى صالون تغريد فياض (صور)

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