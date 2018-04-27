2 مايو.. افتتاح معرض «لحاء» للفنانة منى مرزوق

يحتضن جاليري Gypsum بجاردن سيتي٬ معرض الفنانة منى مرزوق٬ بعنوان «لحاء»، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء٬ الموافق الثاني من مايو المقبل.



«لحاء» هي سلسلة جديدة من اللوحات لمنى مرزوق تهدف إلى خلق رابط بين التقليلية الشكلية، والإدراك، وبعض المفاهيم الحديثة في الفلسفة حول تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR). يبني بارك على ممارسة متراكمة تتحرى فيها مرزوق عن تاريخ الأشياء فيما تتنبأ بشأن مستقبلهم، وبذلك تصبح صورها طرقًا غير متوقعة للتحري الثقافي عن الماضي والمستقبل متحدين.



يستعير عمل منى من الأعمال الحديثة للفيلسوف الألماني توماس ميتزينجر عن الوعي الإنساني والخبرة البدنية. يجادل ميتزينجر بأن وعينا اليومي بالعالم يبدو سهلًا، كنتيجة للكيفية التي ينتج بها العقل البشري واجهة ما: واقع افتراضي يسمح باختبار الأشياء الملموسة والألوان والوقت. في هذه السلسلة تستخدم مرزوق جذع الشجرة لتستكشف كيف يرى البشر محيطهم والاستخلاصات المشهدية التي تنتجها هذه العملية في ارتباطها بالذات الواعية.



يلعب العمل بأنماط الواقع الافتراضي (VR) كصورة مسطحة أحادية البعد تنتج إيهامًا بصريًا بعمق ثلاثي الأبعاد. يصبح الإيهام البصري هنا طريقة لتعقيد اختبارنا السهل للواقع، بينما يأخذ في الاعتبار الهموم البيئية بجعل جذع الشجرة البطل الرئيسي للمشروع.



يتكون المعرض من لوحات أكريليك على قماش مخططة بعناية ومنفذة بتنميق شديد. في هذه السلسلة تجعل مرزوق ضربات فرشاتها الخفية مرئية للمشاهد في انحراف طفيف عن أسلوبها المميز في استخدام المساحات اللونية ذات الفواصل الحادة، وتنبع مصادرها من الصور التي يتم تداولها على الإنترنت بحرية وتنتهج اللوحات جمالية هجينة، حيث تضع مرزوق أجسامها في فراغ معلّق من الألفة المشوشة.