صدور النسخة العربية من كتاب «تفاهة الشرّ» لـ حنة أرندت

صدر حديثا عن دار الساقي ببيروت٬ النسخة العربية من كتاب «أيخمان في القدس: تفاهة الشرّ» لعالمة عليم الاجتماع حنة أرندت٬ يقع الكتاب في 320 صفحة من القطع الوسط.



تحوّلت تغطية حنة أردنت لمحاكمة أدولف أيخمان، وهو مسؤول نازيّ كان متخفيًّا في الأرجنتين، إلى كتاب مثير للجدل، أعلنت وجوهٌ صهيونيّة ويهوديّة موقفًا معاديًا له قبل صدوره.



أكثر من 121 جلسة جهد فيها الادّعاء لتضخيم دور أيخمان خدمة لما أراده بن جوريون، رصدتها أرندت بعين الناقد، ما جعلها متّهمة بـ«التّعاطف مع المجرم النازيّ». فقد رأت أنه «أتفه» من أن يفكّر في معنى ما يفعله، حاصرًا نفسه في آليّات التّنفيذ. كما نُظر إليها بريبة بسبب انتقادها دور «المجالس اليهوديّة» وتسهيلها سَوْق اليهود إلى مذبحهم.



يرصد الكتاب محاكمةً «مشهديّة» هي أقرب إلى عرض مسرحي، وكلّ ذلك مع هامش بسيط جدًا للمجازفة بصدور حكم غير متوقع.



يذكر أن حنّة أرندت ولدت في 1906 وتوفيت عام 1975 فيلسوفة أمريكية من أصل ألماني، تعد من أبرز علماء الاجتماع السياسي في القرن العشرين، صدر لها عن دار الساقي في العنف وأسس التوتاليتارية.