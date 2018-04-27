رواية «هروب الموناليزا».. جديد الكاتبة بلقيس حميد حسن

صدرت حديثا عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر٬ رواية «هروب الموناليزا.. بوح القيثارة» للكاتبة بلقيس حميد حسن.



وجاء علي غلاف الرواية الخلفي: «سنبوح أنا وهي وهن سنبوح نحن نسل حواء الخارجات الى الدنيا من ثنايا أضلاعكم، سنبوح لكن حتى يوحنا لا تنتظروا أن يكون حقيقيا وتاما، وكيف يكون كذلك ونحن ما زلنا نتعثر في وحل زيف خلقتموه لنا، ما زلنا نتلمس خطواتنا في عالمكم الذي ابتدعتموه عالم الخوف والتوجس عالم الخطوط الحمراء منذ أن نضع خطواتنا الأولى على عتبة المنزل تبتدئ رحلة الألم.



قد تختلط عليكم شخصياتنا كما اختلطت عليكم معرفة مشاعرنا وتحيرتم هل نحن بشر أم أقل من بشر؟ وقد يرى بعضكم نفسه في بوحنا هذا.