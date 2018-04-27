بريطانيا تلجأ لـ«الناتو» خوفا من روسيا

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بأنه يعتزم أن يناقش مع نظرائه بدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل السلوك المتهور والمزعزع للاستقرار لروسيا، بالإضافة إلى التهديدات الهجينة التي يزعم أنها قادمة من روسيا.



وقال جونسون في بيان، إن هذا الاجتماع الأول لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي منذ حادث سالزبوري والهجوم الكيميائي في سوريا، بمثابة لحظة مهمة للمناقشة مع وزراء خارجية دول الحلف الـ29 العلاقات من روسيا.



وأوضح وزير الخارجية أن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في يوليو المقبل، ستتخذ قرارات بشأن كيفية تعزيز الدفاعات الخاصة بالحلف.



وأضاف، أن قدرة الناتو على الاستجابة بسرعة قد أثبتت بالرد السريع للحلف بما يخص الهجوم الذي وقع في سالزبوري وفي سوريا، وذلك من خلال التضامن الذي برز مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، ومثل هذا الدعم تلقيناه أيضا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع الكبار، نحن بحاجة إلى الحفاظ على الوتيرة لتحميل روسيا مسؤولية سلوكها المتهور والمزعزع للاستقرار.



ولفت جونسون إلى أنه خلال كلمته التي سيلقيها في اجتماع مجلس الوزراء، سيدعو الحلفاء بحلف شمال الأطلسي لبذل المزيد من الجهد لمكافحة التهديدات الهجينة مثل الهجمات الإلكترونية والتدخل في السياسات الداخلية والبنية التحتية لأقرب جيران روسيا.



ووفقا لمكتب الخارجية البريطاني، سيناقش اجتماع بروكسل أيضا أفغانستان وتوسيع حلف شمال الأطلسي.