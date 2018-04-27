حظك اليوم.. برج العقرب: فكر جيدًا قبل الحديث

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: يُكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك إلى التفكير قبل التفوّه بأي كلمة، واختيار العبارات المناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع.



عاطفيًا: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك الذي بات يزعج الشريك بعض الشيء.



صحيًا: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.