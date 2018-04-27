القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكى يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
الأبراج اليوم
الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:43 ص

حظك اليوم.. برج العقرب: فكر جيدًا قبل الحديث

برج العقرب
برج العقرب
dostor.org/2146012

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب، قالت:

مهنيًا: يُكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك إلى التفكير قبل التفوّه بأي كلمة، واختيار العبارات المناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع.

عاطفيًا: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك الذي بات يزعج الشريك بعض الشيء.

صحيًا: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.

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