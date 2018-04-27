الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:43 ص
حظك اليوم.. برج العقرب: فكر جيدًا قبل الحديث
dostor.org/2146012
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب، قالت:
مهنيًا: يُكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك إلى التفكير قبل التفوّه بأي كلمة، واختيار العبارات المناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع.
عاطفيًا: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك الذي بات يزعج الشريك بعض الشيء.
صحيًا: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.