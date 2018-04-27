حظك اليوم.. برج الثور: تستعيد بعض الأرباح والحيوية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: تتخلص من تراجع في المعنويات، وتستعيد بعض الأرباح والحيوية، وتنجح في أعمالك بحصد النجاح.



عاطفيًا: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزًا أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الشريك.



صحيًا: تجد نفسك قادرًا على التحكم في جسدك، حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.