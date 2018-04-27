الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:41 ص
حظك اليوم.. برج الثور: تستعيد بعض الأرباح والحيوية
dostor.org/2146011
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور، قالت:
مهنيًا: تتخلص من تراجع في المعنويات، وتستعيد بعض الأرباح والحيوية، وتنجح في أعمالك بحصد النجاح.
عاطفيًا: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزًا أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الشريك.
صحيًا: تجد نفسك قادرًا على التحكم في جسدك، حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.