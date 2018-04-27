حظك اليوم.. برج الجدى: الرومانسية تفرض نفسها

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.



وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذرا لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحيًا: احذر جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

