الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:33 ص
حظك اليوم.. برج الجدى: الرومانسية تفرض نفسها
dostor.org/2146009
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.
وفيما يخص برج الجدي، قالت:
مهنيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذرا لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك.
عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.
صحيًا: احذر جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.