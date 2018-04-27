الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:31 ص
حظك اليوم.. برج القوس: فرص عديدة لتحسين العلاقة العاطفية
dostor.org/2146008
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.
وفيما يخص برج القوس، قالت:
مهنيًا: كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزًا لتقديم أداء أفضل في مجالك المهني.
عاطفيًا: جميع الظروف مناسبة للانفتاح على الآخرين، تُتاح لك عندئذٍ فرص عديدة لتحسين العلاقة بالشريك وتطويرها وتخليصها من الشوائب.
صحيًا: قد تواجه اضطرابا جسديا ناتجا من قلة النوم وعدم الارتياح النفسي.