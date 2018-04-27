حظك اليوم.. برج القوس: فرص عديدة لتحسين العلاقة العاطفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.



وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزًا لتقديم أداء أفضل في مجالك المهني.

عاطفيًا: جميع الظروف مناسبة للانفتاح على الآخرين، تُتاح لك عندئذٍ فرص عديدة لتحسين العلاقة بالشريك وتطويرها وتخليصها من الشوائب.

صحيًا: قد تواجه اضطرابا جسديا ناتجا من قلة النوم وعدم الارتياح النفسي.