الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:31 ص
حظك اليوم.. برج الميزان: اجتماعات عمل تتخذ خلالها قرارات مهمة
dostor.org/2146007
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.
وفيما يخص برج الميزان، قالت:
مهنيًا: تتحسن الظروف وترتفع المعنويات وتزداد فرص النجاح باستطاعتك التمتع بلقاءات واجتماعات عمل مفيدة تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة.
عاطفيًا: تتأجج عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّداً مع الشريك، وتخططان لمشاريع جديدة تمتّن العلاقة أكثر فأكثر، هنيئاً لكما.
صحيًا: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك.