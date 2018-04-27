حظك اليوم.. برج الميزان: اجتماعات عمل تتخذ خلالها قرارات مهمة

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.



وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: تتحسن الظروف وترتفع المعنويات وتزداد فرص النجاح باستطاعتك التمتع بلقاءات واجتماعات عمل مفيدة تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة.

عاطفيًا: تتأجج عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّداً مع الشريك، وتخططان لمشاريع جديدة تمتّن العلاقة أكثر فأكثر، هنيئاً لكما.

صحيًا: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك.

