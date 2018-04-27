الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:29 ص
حظك اليوم.. برج الأسد: أنت أمام مرحلة جديدة
dostor.org/2146005
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة.
وفيما يخص برج الأسد، قالت:
مهنيًا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مركزا جديدا.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التسائلات المحيرة.
صحيًا: أنت عاطفي جدا وتتأثر بأبسط الأمور، وتشعر أن كل ما يجري يترك بصماته على نفسيتك وحتى على جسدك وصحتك.