ضبط سيدة استولت على 5130 جنيهًا من «تكافل وكرامة» بالمنيا

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط «م. ج»، 30 سنة، لقيامها بصرف المعاش التكافل والكرامة التابع للشئون الاجتماعية دون وجه حق من مكتب بريد التابع لمنطقة بريد المنيا، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي قامت بصرفها مبلغ 5130 جنيهًا، والاستيلاء عليه لنفسها دون وجه حق.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهمة لمركز شرطة ملوى لقيده وعرضه على النيابة.