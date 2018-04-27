«تاريخ جديد يبدأ الآن».. انطلاق أعمال القمة بين الكوريتين

انطلقت أعمال القمة التاريخية بين الكوريتين، صباح اليوم الجمعة، بعد لقاء بين الزعيمين الكورى الشمالى كيم جونج أون، ونظيره الجنوبى مون جاى-إن، فى منطقة بانمونغوم المنزوعة السلاح، والمعروفة باسم قرية السلام وسط ترقب عالمى لما سيسفر عنه اللقاء.



وبدأ اللقاء بمصافحة بين كيم جونج-أون ومون جاي-إن عند خط ترسيم الحدود، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية، ورحب مون بكيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية بكيم كأول زعيم كورى شمالى تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامى 1950و 1953.



وتبادل الرئيسان مصافحة دافئة استعدادا لعقد قمة تاريخية بينهما، وقال مون جاي-ان لنظيره الشمالى «أنا سعيد بلقائك»، ليصبح كيم أول زعيم كورى شمالى تطأ قدماه الأراضى الكورية الجنوبية منذ الحرب الكورية.



وخطا الرئيس الكورى الجنوبى أيضا بشكل وجيز داخل الأراضى الكورية الشمالية قبل أن يعود مجددا إلى داخل الأراضى الكورية الجنوبية.

ومن جانبه، أشاد زعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، ببداية عهد جديد للسلام، وذلك قبل انطلاق القمة مع نظيره الكورى الجنوبى مون جاى-ان.



