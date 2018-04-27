بالصور.. هانى شاكر وريهام عبدالحكيم يختتمان بروفات حفل عيد تحرير سيناء

وسط أجواء فنية مميزة، أنهى الفنان الكبير هاني شاكر، والنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم الاستعدادات الختامية لفقرات حفل شبكة قنوات MBC مصر احتفالاً بعيد تحرير سيناء، والذي يُقام مساء اليوم الجمعة، بقلب مدينة شرم الشيخ، برعاية ودعم اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء، وتنقله قناة MBC مصر في تمام العاشرة مساءً على الهواء مُباشرة.



وقد واصل هاني شاكر وريهام عبد الحكيم البروفات الأخيرة، بمُصاحبة نُخبة من أبرز الموسيقيين والفنيين، وتبدأ فقرات الحفل الفني الكبير بمجموعة من الأغنيات التي تُقدمها ريهام عبد الحكيم، ومنها أغنيات (ماتخافوش على مصر، ودارت الأيام، وبالورقة والقلم، بتسأل لأيه على، وفيها حاجة حلوة، وسألوني الناس).



وسيُقدم الفنان الكبير هاني شاكر خلال الفاصل الثاني من الحفل، مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات (يا مصر متخافيش، وياريتني، وكل ليلة، وانت لسه بتسألي، ولو بتحب حقيقي صحيح، وعلى الضحكاية، واحلف بسماها، وسألتك).