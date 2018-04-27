ضبط بائع متجول بحوزته سجائر مهربة فى قبضة مباحث الأحداث

تمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث التحريات برعاية الأحداث بالقاهرة، وبصحبته القوة المرافقة الأمناء جمال بسيوني وجمال محمود وشبل جابر، من ضبط «سيد. م» بائع متجول، والسابق اتهامه في 3 قضايا جرائم تموينية، وبحوزته المضبوطات الآتية: عدد 5940 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وجميعها مهربة جمركياً، ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها، ومدون عليها أسماء وعلامات لكبري الشركات العالمية، والمملوكة للشركة الشرقية للدخان استرن كومباني مقلدة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللوائين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة نائبي المدير العام، واللواء إيهاب الحفناوي مدير مباحث الأحداث، اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.