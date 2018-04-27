طبيبة تؤكد: 4 حوادث انتحار كل ثانية

قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، إن كل ثانية تحدث 4 حالات انتحار، مؤكدة أن الإحصائية صادرة من منظمة الصحة العالمية.



وأضافت عبد السلام، في تصريح لـ«الدستور»، أن المراهقين أكثر الفئات التي ترتفع بينها النسبة، فيما يأتي في المرتبة الثانية كبار السن.



وأكدت عبد السلام، أن الانتحار نوعين، المباشر وهو التخلص من الحياة بنفسك، وغير المباشر يتمثل في عدم ارتداء مهمات الوقاية في العمل أو عند قيادة السيارة.



وأشارت، إلى أن غياب الأسر، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والتفكك الأسري، سببًا رئيسا لارتفاع النسبة، موضحا أنه لا بد من متابعة الأسرة للأبناء حتى لا يقعن فريسة للانتحار.