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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:23 ص

نيابة السويس تتسلم فيديو لحظة وفاة طفلة بالصعق الكهربائى

نيابة السويس تتسلم
مصطفى حربى - حسام التمساح
dostor.org/2145992

تسلّمت النيابة العام بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، فيديو يكشف لحظة وفاة الطفلة «سدن محمود»، 8 أعوام، بسبب تعرضها للصعق الكهربائى بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم خلال حفل المطرب حمادة هلال بالمنتجع يوم، الثلاثاء الماضى.

كما قررت النيابة العامة استدعاء مدير المنتجع ومسئولى الأمن الصناعى والصيانة بالمنتجع للاستماع لأقوالهم.

وكانت أسرة الطفلة حررت محضرا بقسم شرطة السويس رقم 2046 جنح السويس لسنة 2018.

وأكدت أسرة الطفلة فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائى بالمسرح بالمنتجع خلال حفل المطرب حمادة الهلال، الذى كان يقوم بإحياء حفل بالمسرح فى المنتجع.

وأوضحت الأسرة بالمحضر، أن تعرض الطفلة للصعق الكهربائى حدث فى لحظة إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال بالحفل.

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