تحت الطبع.. «فى أثر عنايات الزيات» عن الكتب خان

يصدر قريبا عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع٬ كتاب «في أثر عنايات الزيات» للكاتبة إيمان مرسال،

والغلاف من تصميم حاتم سليمان.



على مدى خمسينَ عامًا، ظلّ اسم عنايات الزيّات مثل طيّف يظهرُ عابِرًا في مقالاتٍ عن كتابة المرأة المِصريّة، أو حالات انتحار الكاتبات، أو في إشارةٍ سريعةٍ لروايتها الوحيدة "الحُبُّ وَالصَّمْت" التي صدرت عام 1967.



وفي عام 1993 عَثَرتْ إيمان مِرسال بالمُصادفة على "الحُبُّ وَالصَّمْت" بين كُتب سور الأزبكيّة، ومن يومها تحولت عنايات إلى هاجسٍ يُطلُّ كلّ حينٍ بأسئلته: مَن هي عنايات الزيّات، وماذا قابَلتْ داخل سياقاتِ الكتابة والنشر والخِطابات المُهيّمنة على كتابة المرأة في لحظتها التاريخيّة، وكيف سَقَطتْ روايتها من التأريخ الأدبيّ؟.



تنتقل إيمان مِرسال بين أنواع أدبيّة مختلفة، مِن حواراتٍ مع مَن عَرِفوا عنايات الزيّات في حياتها إلى البحث في أرشيف المرحلة، ومِن قراءاتٍ للرواية إلى تخيُّلٍ فانتازيٍّ لشخصيّة الكاتبة المنتحرة لو كانتْ حيّة في زماننا.



"في أثر عنايات الزيّات" هو رحلة إيمان مِرسال حول هذه الكاتبة التي كاد أن يطويها النسيان، مُلحقٌ بها رواية عنايات الزيات الأولي والأخيرة، "الحُبُّ وَالصَّمْت" في كتابٍ واحد.