الأحد.. بدء عرض «الساعة الأخيرة» بمسرح الغد

لأول مرة.. صور اللقاء السرّي بين زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجية أمريكا

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم، لأول مرة صورًا من اللقاء السرّي الذي جمع الزعيم الكوري كيم جونج أون ووزير الخارجية الأمريكية المكلف وقتها مايك بومبيو. وقالت ساندرز، في تغريدة على ...