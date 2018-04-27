الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:11 ص
الأحد.. بدء عرض «الساعة الأخيرة» بمسرح الغد
نضال ممدوح
dostor.org/2145990
يبدأ على مسرح الغد بالبالون٬ أولى عروض مسرحية «الساعة الأخيرة» وذلك في تمام التاسعة٬ من مساء الأحد الموافق 29 أبريل الجاري.
الساعة الأخيرة من تأليف عيسي جمال الدين٬ إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم٬ ديكور وملابس محمد هاشم٬ إعداد موسيقي أحمد حامد٬ مادة فيلمية حازم مصطفي.
بطولة نجوم مسرح الغد: شريف صبحي - سامية عاطف- معتز السويفي- محمد دياب- محمود الزيات - نائل علي - نورهان ابو سريع - محمد حسيب - مخرج مساعد دينا محمود - عمر الشحات٬ مخرج منفذ داليا حافظ.