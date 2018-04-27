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الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:57 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الزهراء بطور سيناء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
زياد القلشى
dostor.org/2145985

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الزهراء بمدينة طور سيناء، والذى تكلف 20 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء طيار هشام الحلبى الأستاذ بأكاديمة ناصر العسكرية، واللواء حمدى بخيت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء، واللواء نادرعشماوى السكرتير العام المساعد، واللواء جمال الغمرى سكرتير جنوب سيناء الأسبق، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

كما يقوم وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان «تغيير القبلة دروس وعبر»، ويتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة وينقلها التلفزيون المصرى.

ويضم المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، بها 7 فصول، بالإضافة إلى مصلى كبير للسيدات ومسجد مساحته كبيرة للرجال.

وقد أنهى المسئولين بمدينة طور سيناء كافة الاستعدادات لافتتاح المسجد، ورصف وتجميل الشوارع المحيطة به، وفرش المسجد بأفخر أنواع السجاد والنجف والمراوح، حيث يوجد بالمسجد 73 مروحة و6 كولدير للمياه.

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