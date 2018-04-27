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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:55 ص

البيت الأبيض يرحب بلقاء القمة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية

البيت الأبيض يرحب
مروة عنبر
dostor.org/2145983

يأمل البيت الأبيض، فى أن تقود القمة بين الكوريتين إلى مستقبل من السلام، وذلك بعد توجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى كوريا الجنوبية لعقد قمة مع نظيره الجنوبى مون جاي ان.

وقال البيت الأبيض فى بيان له: «نأمل أن تحقق المحادثات تقدما نحو مستقبل من السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية بكاملها».

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر التنسيق الوثيق مع حليفتنا، جمهورية كوريا، وتتطلع إلى مواصلة المناقشات القوية استعدادًا للاجتماع المقرر بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونج-أون فى الأسابيع المقبلة.

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