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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:55 ص

الليلة.. الشاعر ياسر عبد اللطيف بضيافة الكتب خان

الليلة.. الشاعر ياسر
نضال ممدوح
dostor.org/2145982

تقيم مكتبة الكتب خان بالمعادي٬ أمسية شعرية وقراءة في ديوان الكاتب والشاعر والمترجم ياسر عبد اللطيف، «قصائد العطلة الطويلة»٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ بمقر المكتبة بالمعادي.

ويضم كتاب «قصائد العطلة الطويلة» مجمل النصوص الشعرية التى كتبها ياسر عبد اللطيف منذ بداياته عام 1991 وحتى مغادرته القاهرة والانتقال إلى كندا عام 2009.

ياسر عبد اللطيف كاتب وشاعر ومترجم، من أعماله رواية «قانون الوراثة» الحاصلة على جائزة ساويرس للشباب عام 2005.

والمجموعة القصصية «يونس فى أحشاء الحوت» التى نالت نفس الجائزة فرع كبار الكتاب فى 2013، ترجم عددًا من الأعمال الأدبية عن الفرنسية والإنجليزية، أحدثها «المخلص دومًا.. فنسنت.. الجواهر من رسائل فان جوخ».

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