5 مايو.. تكريم المحقق صلاح جمالى ببيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ حفل تكريم للمحقق الراحل صلاح جمالي في ذكري ميلاده الرابعة والثمانين، وذلك يوم السبت الموافق 5 مايو المقبل٬ في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتي الساعة السابعة مساءً.



تتضمن الندوة كلمات من جانب أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وأقرانه وتلاميذه في مجال تحقيق التراث، كما تشهد الندوة الإعلان عن تفاصيل قرب انطلاق منتدى المرحوم صلاح جمالى لتحقيق التراث الذى سينطلق في وقت لاحق تخليدا لذكراه وتحقيقا للفائدة العلمية التطوعية للمهتمين بتحقيق التراث العربي.



هذا وقد قام الراحل الكبير خلال فترة عمله بمركز تحقيق التراث بتحقيق العديد من المخطوطات الأدبية والتاريخية مع المراجعة والتدقيق اللغوي لها، حيث كانت من أبرز أعماله إعداد الأجزاء السابع والتاسع والحادى عشر من كتاب الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك، وقد توفى في حي شبرا صباح السبت الموافق 17 مارس 2018.



يذكر أن المحقق الراحل أحمد صلاح محمد زكريا جمالى من مواليد حى شبرا بالقاهرة فى 5 مايو 1934 ، حيث تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1958، وحصل بعدها على دبلوم الدراسات التربوية من جامعة عين شمس و دبلوم علوم المكتبات من جامعة القاهرة.



عمل جمالي مدرسًا للغة العربية بالقاهرة وأخصائيًا للمكتبات بأحد المعاهد بمكة المكرمة، إلا أن معظم حصاد عمره الوظيفى تمثل فى تعيينه فى دار الكتب المصرية عام 1960 وحتى بعد إحالته للتقاعد عام 1994، حيث كان ضمن المؤسسين الأوائل لمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 1966 الذى شغل فيه منصب كبير الباحثين بالمركز والقائم بأعمال مدير عام المركز.



يدير الندوة ابن المؤرخ الراحل الباحث محمد صلاح جمالي.